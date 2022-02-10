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Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı - Son Dakika

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı

10.02.2022 16:25

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı.

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatına Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşiyor.

İki ülkeye ait askeri güçlerin denetleneceği tatbikat, "dışarıdan saldırıyı engelleme, terörle mücadele etme, sınırları koruma ve Birlik Devlet'in çıkarlarını koruma" amacıyla düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık 2021'de vardığı anlaşma doğrultusunda yapılan tatbikat, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Rusya ve Belarus'un Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı
Rusya ve Belarus'un Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı
Rusya ve Belarus'un Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı

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Tatbikat, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Belarus'un 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı - Son Dakika
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