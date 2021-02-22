Rusya ve Cezayir'den sonra İran'da da kuş gribi alarmı! Yüz binlerce hayvan telef edildi

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmezken, kuş gribiyle ilgili gelen son haberler insanlarda tedirginlik yarattı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede"A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

"DÜNYADA İLK KEZ TESPİT EDİLEN VAKADIR"

Popova konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezi'nin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı.

"BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE HASTALIĞI ATLATTILAR"

Virüs bulaşan 7 çalışanın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Popova, "Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda. Klinik seyirleri de çok hafifti. Aynı zamanda bilim adamlarımız bu virüsün insan vücudundaki tepkilerini inceleyebildiler. Bu kişiler beklenenden daha kısa sürede hastalığı atlattılar" dedi.

DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ

Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, "Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi" dedi.

Popova ayrıca, Vektor Araştırma Merkezi uzmanları virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını ifade etti.

İRAN'DA KUŞ GRİBİ NEDENİYLE YÜZ BİNLERCESİ HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Öte yandan İran'ın Kum eyaletin kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti. Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.

"BU VİRÜSÜN KAYNAĞI GÖÇMEN KUŞLAR"

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.

BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti. Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

50 BİN HAYVAN ÖLDÜ

Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmıştı. Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.