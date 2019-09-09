Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin 200 milyar dolarlık imza atacak
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Rusya ve Çin 200 milyar dolarlık imza atacak

1 saat önce

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Çin ve Rus basınına brifing veren Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkması için anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

Rusya ve Çin 200 milyar dolarlık imza atacak, System.String[]

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Çin ve Rus basınına brifing veren Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkması için anlaşmalar imzalanacağını söyledi.


Rusya ile Çin arasında bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan başbakanlar toplantısı için Başbakanı Li Keqiang Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. 16 ile 18 Eylül tarihleri arasında Rusya'da bulunacak olan Li Keqiang, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile karşılıklı ticaretin arttırılması ve ikili iş birliklerinin genişletilmesi amacıyla istişarelerde bulunarak birçok anlaşma imzalayacak. Li Keqiang'ın Medvedev'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapması beklenirken, Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng ziyaret öncesi basına açıklamada bulundu. Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin korunarak arttırıldığına işaret eden Yucheng, ülkeler arasındaki bu ilişkilerin arttırılması için iki ülkenin temcileri arasında uzun süredir çalışmalar yapıldığını belirtti.


Havacılık, uzay ve tarım sektörü ile ilgili anlaşmalar


Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng, Rusya ve Çin arasında 2024'e varan bir ticari hedef konulduğunu ifade ederek, "İki ülke arasındaki ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alakalı kısımlarda 2024 yılına kadar ilişkilerin ve ticaretin derinleştirilmesi ile alakalı anlaşmalar imzalanması bekleniyor. 2 ülke arasındaki ekonomik hedefin 200 milyar dolara ulaşmasını amaçlıyoruz. 200 milyar dolarlık hedeflere ulaşılması için özel teşfikler ve programlar geliştiriyoruz" dedi. Rusya ve Çin arasında uzay, havacılık ve tarım gibi birçok alanda anlaşmalar yapılacağını ifade eden Le Yucheng, "Bazı özel anlaşmalar konusunda açıklama yapamam. Çünkü bu konuda hala müzakereler devam ediyor" diyerek yeni anlaşmaların yapılacağını aktardı. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Li Keqiang, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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