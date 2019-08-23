Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı
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Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı

53 dakika önce

Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı.

Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı, System.String[]

Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:40 
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