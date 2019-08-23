Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı
53 dakika önce
Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı.
Rusya ve Çin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:40
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