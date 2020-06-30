Rusya ve Çin, ABD'nin "İran'a silah ambargosunun uzatılması" talebine destek vermeyecek - Son Dakika

Rusya ve Çin, ABD'nin "İran'a silah ambargosunun uzatılması" talebine destek vermeyecek

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması talebine destek vermeyeceklerini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması talebine destek vermeyeceklerini açıkladı.

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a silah ambargosunun uzatılması çağrısına yanıt verdi.

Nebenzia, "Daha ilk günden söyledik, ABD'nin İran'a silah ambargosu tasarısı geçmeyecek ve müzakere de etmeyeceğiz." dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık anlaşmaya taraf olmadığını ve bu nedenle anlaşmayı sonlandıracak tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçiremeyeceğini söyledi.

Zhang, "Silah ambargosunun uzatılmasına karşıyız." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona eriyor.

Uluslararası yaptırımların yenilenmesini isteyen ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu yeni karar tasarısında, İran'a silah ve ilgili materyallerin satışı, tedariki ve transferinin yasaklanmasını talep ediyor.

ABD, silah ambargosunun yenilenmemesi halinde, İran'a uygulanan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçirmekle tehdit ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Çin, ABD'nin 'İran'a silah ambargosunun uzatılması' talebine destek vermeyecek - Son Dakika

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