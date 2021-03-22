Rusya ve Çin, ABD'yi İran nükleer anlaşmasına koşulsuz dönmeye çağırdı - Son Dakika

Rusya ve Çin, ABD'yi İran nükleer anlaşmasına koşulsuz dönmeye çağırdı

22.03.2021 21:21
Rusya ve Çin, ABD'yi İran nükleer anlaşmasına koşulsuz dönmeye çağırdı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye, İran nükleer anlaşmasına bir an önce ve koşulsuz dönme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye, İran nükleer anlaşmasına bir an önce ve koşulsuz dönme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Çin'e iki günlük ziyarette bulunan Lavrov ile ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Vang ve Lavrov, ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlar, Çin ve Rusya'nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.

Görüşmede, ABD'nin, son yıllarda yaptıklarının küresel barış ve kalkınmaya zarar verdiğine işaret edilerek ABD'nin, tek taraflı zorbalığı, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı ve küçük direniş grupları oluşturmayı bırakması gerektiği vurgulandı.

İran nükleer meselesine de değinilen görüşmede, ABD'nin bir an önce ve şartsız şekilde İran nükleer anlaşmasına tekrar dönmesi ve bu ülkeye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiği ifade edildi.

İran'ın anlaşmayı kapsamlı şekilde uygulamasının teşvik edilmesi ve anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uygun rol oynamasının beklenmesi gerektiği kaydedilirken, bölge ülkelerinin güvenlik endişelerinin çözülmesi konusunda ise yeni bir oydaşmaya ulaşmak için "bölgesel güvenlik ve diyalog platformu" kurulması önerildi.

Afganistan meselesinde ise her türlü uluslararası çabanın önemli olduğu belirtilen görüşmede, bu çabaların, barış, uzlaşma, yeniden inşa sürecini hızlandırmasının beklendiği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Çin, ABD'yi İran nükleer anlaşmasına koşulsuz dönmeye çağırdı - Son Dakika


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