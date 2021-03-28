Rusya ve Çin "Ay Uzay İstasyonu" Kuruyor - Son Dakika

Rusya ve Çin ortak Ay Uzay İstasyonu planlarını açıkladı.

Roscosmos ve CNSA Ay'da veya Ay yörüngesinde bir araştırma tesisi kurmayı planlıyor.

Rusya uzaya gelince son yüzyılın süper gücü, uzaya ilk uyduyu (Sputnik 1), ilk kadın ve erkeği (Yuri Alekseyevich Gagarin ve Valentina Tereshkova) göndermenin yanı sıra son yirmi yıldır Uluslararası Uzay İstasyonunun işleyişinde de büyük bir payı var.

Bu yıl Rusya 1976'dan bu yana Ay'a ilk uzay aracını indirme planı yapıyor.

Luna25, 1 Ekim'de Dünya'dan ayrılacak.

ÇİN: "HERKESLE ÇALIŞIRIZ"

Çin, uzay araştırmalarında oldukça önemli rol oynayan bir başka güç, özellikle son yıllarda. Geçen yıl Mars'ın yeni misafiri Tianwen-1 uzay araştırma aracını göreve başarıyla gönderdiler ve hala Mars yörüngesinde dönüyor, yakında bu haberi de yazmak için heyecanlıyız.

Gelelim Rusya ve Çin ortaklığına, 25 yıllık yakın işbirliğinden sonra bu haberin NASA için ne ifade edeceği merak konusu. Rusya, NASA'nın 2024'e kadar Ay'a ilk kadın astronotu gönderme hedefiyle uğraşan Artemis projesine katılmama kararı da gündeme yansıdı.

CNSA bu yeni uzay istasyonuna ilgi duyan her ülkeye kapılarının açık olduğunu da ekledi.