Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto
Son Dakika Politika Haber

Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto

1 saat önce

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.

Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto, System.String[]

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.


Almanya, Belçika ve Kuveyt'in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı. - MOSKOVA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti
Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan erken seçim tahmini: 2 yıldan önce olmaz Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:59:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]