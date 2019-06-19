Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore raporuna engelleme
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Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore raporuna engelleme

2 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları takipten sorumlu komitenin, Pyongyang yönetiminin yıllık petrol ithalatını aştığına dair raporunu açıklamasına engel oldu.

Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore raporuna engelleme, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Rusya ve Çin, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları takipten sorumlu komitenin, Pyongyang yönetiminin yıllık petrol ithalatını aştığına dair raporunu açıklamasına engel oldu.
ABD öncülüğündeki 25 BM üyesi ülkenin başvurusu üzerine inceleme yapan komite, ülkenin 2019'un ilk 6 ayında yıllık işlenmiş petrol ve petrol ürünleri ithalat limiti olan 500 bin varili aştığını belirledi.
Kuzey Kore'nin 2018'de de 3,5 milyon ton petrol ithal ederek söz konusu tavanı 7 kat aşmış olduğuna işaret eden BM diplomatları, bunun çoğunlukla gemiden gemiye yapılan kaçak transferlerle sağlandığını vurguladı.
Yılın kalan bölümünde petrol ithalatına katı kısıtlamalar getirilmesini savunan komite raporunun sonuçlarının açıklanması BMGK'de veto hakkı bulunan daimi üyeler Rusya ve Çin'in itirazıyla karşılaştı. Rus ve Çinli diplomatlar, raporun açıklanacağı toplantıdan bir gün önce komiteye itirazlarını ileterek, içeriğinin gündeme gelmesini engelledi.
BMGK, Kuzey Kore'nin 2006'da yaptığı ilk nükleer denemenin ardından ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı. Yıllar içinde Pyongyang yönetimi nükleer denemelerinin yanı sıra güdümlü füze denemelerini de sürdürdüğü için yaptırımlar ağırlaşarak devam etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güncel
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