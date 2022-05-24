Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı

24.05.2022 15:00
Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı

Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi.

Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava Kuvvetlerine ait Tu-95 ve Çin Hava Kuvvetlerine ait H-6K bombardıman uçaklarının, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.

Japonya ve Güney Kore'ye ait savaş uçaklarının, devriye uçuşu yapılan bazı bölgelerde Rus ve Çin uçaklarına eşlik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, devriye uçuşlarının, hava sahası ihlali yapılmadan, uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, devriye uçuşlarının herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Çin, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturmada Kararlı Çin, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturmada Kararlı Huawei, Asya-Pasifik Bölgesinin Dijitalleşmesine Yönelik Desteğini Sürdürecek Huawei, Asya-Pasifik Bölgesinin Dijitalleşmesine Yönelik Desteğini Sürdürecek
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:06:00. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement