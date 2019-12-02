Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede
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Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

7 saat önce

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.

Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede, System.String[]

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.


Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, 50 milyar euro ile bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesiyle, Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:10 
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Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak
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