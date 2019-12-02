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Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede
7 saat önce
Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.
Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.
Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, 50 milyar euro ile bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesiyle, Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:10
Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı