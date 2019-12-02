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Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede
6 saat önce
Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.
Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57
Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı