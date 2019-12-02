Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede
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Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

6 saat önce

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.

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Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.View on euronews

Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57 
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Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak
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