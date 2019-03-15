Son Dakika Haberleri: Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Sözleşme İmzaladı

Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Sözleşme İmzaladı

43 dakika önce

Rusya ve Çin, Tianwan NGS ve Xudabao NGS’nin inşaatı için yürütme sözleşmeleri imzaladı. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa etmeye devam eden Rus Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile iki ayrı nükleer güç santrali kapsamında iki sözleşmeye imza attı. Çin’in başkenti Pekin’de 7 Mart’ta, ROSATOM’un Mühendislik Bölümü ASE ile Çin […]The post Rusya ve Çin, iki nükleer santral için sözleşme imzaladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya ve Çin, İki Nükleer Santral İçin Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Rusya ve Çin, Tianwan NGS ve Xudabao NGS'nin inşaatı için yürütme sözleşmeleri imzaladı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa etmeye devam eden Rus Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile iki ayrı nükleer güç santrali kapsamında iki sözleşmeye imza attı. Çin'in başkenti Pekin'de 7 Mart'ta, ROSATOM'un Mühendislik Bölümü ASE ile Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), Tianwan NGS'nin 7'inci ve 8'inci üniteleri için genel bir sözleşme, Xudabao NGS'nin 3'üncü ve 4'üncü üniteleri için ise teknik proje sözleşmesi imzaladı.

Bu sözleşmelerin hazırlanması, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında imzalanan stratejik anlaşma paketine uyumlu olarak yapıldı. Bu anlaşma paketi, önümüzdeki 10 yıl boyunca Rusya ile Çin arasında nükleer endüstri alanındaki işbirliğini geliştirmek için ana hatları belirleyecek. Tören, 8 Haziran 2018 tarihinde Pekin'de gerçekleştirilmişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:10 

Ulusal Nükleer Şirketi, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Sektörel
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