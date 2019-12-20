Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik... - Son Dakika

Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik...

6 saat önce

Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.

Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik..., System.String[]

Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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