Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik... - Son Dakika

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Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik...
6 saat önce
Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:54 Kaynak: AA
Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti
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