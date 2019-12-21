Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım yapılmasını sağlayan kararı veto etti - Son Dakika
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Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım yapılmasını sağlayan kararı veto etti

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde dün bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye'ye ulusararası insani yardımların yapıldığı sınır kapılarını içeren taslak kararı oyladı.

Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım yapılmasını sağlayan kararı veto etti, System.String[]

ABD'nin New York kentinde dün bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye'ye ulusararası insani yardımların yapıldığı sınır kapılarını içeren taslak kararı oyladı. Rusya ve Çin tarafından bu karar veto edildi, .

Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan sınır kapılarının kullanılması kararı uzun müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştu. Rusya ve Çin'in kararı veto etmesi nedeniyle 2'si Türkiye'de 4 sınır kapısı Suriye'ye 10 Ocak 2020'den itibaren uluslararası insani yardım ulaşımına kapanacak. Rusya temsilcisi Vassily Nebenzia bu sınır kapılarının geçici olarak insani yardım için kullanıldığını ve Suriye hükümetinin ülkenin birçok yerinde kontrolü sağladığını, bu taslak karara gerek kalmadığını vurguladı. Daimi üye ABD'nin temsilcisi Kelly Craft tasarının kabul edilmemesini, "Rusya ve Çin'in oyu, Esad rejiminin kendi halkını maruz bırakmaya devam ettiği acımasız koşullara göz yumduklarını gösteriyor" diyerek yorumladı.

Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ne sunduğu kendi tasarısı ise El-Yarubiyye sınır kapılarının kapatılmasını, Türkiye'yi ilgilendiren Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıların 6 aylığına açık kalmasını içeriyordu. Rusya'nın tasarısı Konsey tarafından kabul edilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Konseyin oylama anları


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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