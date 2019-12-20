Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak

6 saat önce

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınının yenilenmesini veto etti. Böylece BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'a kadar herhangi bir önlem alınamazsa 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak.

Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

RUSYA İKNA EDİLEMEDİ

Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, yapılan çeşitli tekliflere rağmen ikna edilemedi ve Çin ile Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesini veto etti.

4 SINIR KAPISI İNSANİ YARDIMA KAPATILACAK

BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'a kadar herhangi bir önlem alınamazsa 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak. Suriye'ye sınır ötesi yardımlar mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu ve 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişi için kullanılıyordu.

RUSYA 2. TEKLİFİ DE KABUL ETMEDİ

Rusya'yı ikna etmek isteyen konseyin diğer üyeleri, Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısının kapatılıp diğer üç kapının yardımlar için kullanılmaya devam etmesini ve kararın 1 yıllığına uzatılmasını teklif etti ancak Rusya ve Çin bu teklifleri kabul etmedi.

RUSYA'NIN "TÜRKİYE'NİN SINIR KAPILARI AÇIK KALSIN" ÖNERİSİ DE 9 OY ALAMADI

Rusya, konseye getirdiği kendi tasarısında ise hem Ürdün hem de Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarının kapatılmasını, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıların açık kalmasını ve bu karar tasarının ise sadece 6 aylığına uzatılmasını teklif etti. Ancak Rusya'nın karar tasarısı gerekli olan 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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