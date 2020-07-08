Rusya ve Çin, Suriye'ye uluslararası yardımları veto etti - Son Dakika

Rusya ve Çin, Suriye'ye uluslararası yardımları veto etti

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2014'ten beri Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini oyladı.

Almanya ve Belçika tarafından konseye sunulan karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili alınan kararlarda 15'inci kez veto hakkını kullandı.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya ve Çin'in vetosunun ardından 2 sınır kapısı da 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla başka bir karar alınamadığı taktirde yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak.

Öte yandan Rusya, oylamanın ardından Türkiye üzerinden sadece Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Babülhava'dan 6 ay boyunca BM yardımlarının yapılmasını öneren kendi karşı tasarısını oylamaya sunacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyinde bir karar tasarısının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için BMGK kararı gerekiyor.

BM'ye göre Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Geçen yıl 2'si Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları da yardımların girişine kapatılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 01:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Çin, Suriye'ye uluslararası yardımları veto etti - Son Dakika
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