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Rusya ve Çin veto etti, BM insani yardım konvoyları Irak ve Ürdün sınırında sıkıştı
27 dakika önce
Rusya'dan sonra Çin'in veto etmesiyle birlikte Irak ve Ürdün'den Suriye'ye gitmesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım konvoyunun sınırda bekletildiği belirtildi
Rusya'dan sonra Çin'in veto etmesiyle birlikte Irak ve Ürdün'den Suriye'ye gitmesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım konvoyunun sınırda bekletildiği belirtildi.
Ocak ayı başında BM Güvenlik Konseyi, altı yıldır devam eden ve Suriye'deki mülteci ve diğer sivillere ulaştırılan insani yardımın devam etmesine karar verdi. Söz konusu yardımlar Türkiye'deki iki sınır noktasından devam ederken, Rusya ve Çin'in veto etmesiyle Iran ve Ürdün sınır şeridinde durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:47
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