Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika

Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı

7 saat önce

Rus Donanması ile Şam rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat başlattı.

Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı, System.String[]

Rus Donanması ile Şam rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat başlattı.

Tatbikat komutanı Amiral Aleksandr Yuldaşyev Rus basınına yaptığı açıklamada, tatbikata Rus savaş gemileri, Hmeymim üssünden savaş uçakları, hücumbotlar, Suriye tarafından ise mayın tarama gemilerinin katıldığını bildirdi.

Denizde top atışları ve ortak manevra çalışmaları yapılacağını kaydeden Yuldaşyev, yasa dışı silahlı gruplar ve insansız hava araçları ile mücadele konularında çalışmalar yapılacağını aktardı.

Tatbikata katılan personel, gemi ve uçakların sayısı ile tatbikatın süresi hakkında bilgi verilmedi.

Suriye'deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üssünde 2015'ten bu yana Rus savaş gemisi ve uçakları bulunuyor.

Doğu Akdeniz, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Doğu Akdeniz'de 4 katrilyon doğal gaz rezervi tespit edildi Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:59 Sivas'ta yoğun sis (2) - Son Dakika
18:58 Karabük minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralı - Son Dakika
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
18:54 Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
18:54 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya ve Esed rejimi güçleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]