Son Dakika Haberleri: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile el-Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine hava saldırıları düzenledi.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü
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