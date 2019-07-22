Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen...
42 dakika önce
Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:29 Kaynak: AA
ve Esed rejiminin İdlib
Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.
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