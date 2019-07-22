Son Dakika Haberleri: Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen...
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen...

42 dakika önce

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen..., System.String[]
Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi.
İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:29 Kaynak: AA
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