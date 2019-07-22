Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını...
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 Kaynak: AA
ve Esed rejiminin İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
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