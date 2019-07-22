Son Dakika Haberleri: Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını...
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını...

23 dakika önce

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını..., System.String[]
Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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