Üye Girişi
Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika

Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

20.02.2022 19:28
Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

Son dakika haberine göre - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Ukrayna-Rusya krizinde diplomasi trafiği devam ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın da yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Zaharova, yarın gerçekleştirilmesi planlanan telefon görüşmesinin aslında bugün planlandığını fakat Le Drian'ın programı nedeniyle bu görüşmenin yarına bırakıldığını ifade ederek, "Anlaşmalar uyarınca LAvrov bu telefon görüşmesini gerçekleştirmek için hazırdı. Le Drian bunu gerçekleştiremedi. Bana göre Pazartesi günü (yarın) bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

YORUMLAR
500
Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak Fransa, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısında bulundu Fransa, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement