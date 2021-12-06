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Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi

06.12.2021 21:51

Gelen son dakika haberlerine göre - Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşması Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelerek 2 ülke arasında 28 maddelik ticaret...

- Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelerek 2 ülke arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşması imzaladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye tepki göstererek, Rusya'dan, S-400 hava savunma sistemleri alan Hindistan'ın, ABD tarafından baskı altına alındığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Hindistan 21. Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti. Hindistan hükümetinin kabul sarayı olarak bilinen Haydarabad Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Putin, daha sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi öncesi ise Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 2+2 formatında görüştü.

Bakanların görüşmede, savunma, ekonomik ve uluslararası politika alanlarında işbirliği anlaşmaları yapılırken, 2+2 formatındaki görüşmelerin ve anlaşmalar Putin - Modi görüşmesinden sonra kamuoyu ile paylaşıldı.

Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi

Lavrov Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı görüşmede, ABD'ye karşı açıklamalarda bulundu. Rusya'dan, S-400 hava savunma sistemleri alan Hindistan'ın, ABD tarafından baskı altına alındığını söyleyen Lavrov, "Anlaşma uygulanıyor. ABD'nin bu işbirliğini baltalama ve Hindistan'ı Washington'un talimatlarını yerine getirmeye zorlama girişimlerini gördük. Ancak Hint dostlarımız, egemen bir ülke olduklarını ve kimden silah alacaklarına ve kimleri partner olacak seçeceklerine kendilerinin karar vereceğini kararlılıkla belirtti ve net şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı.

Putin ve Modi'den BMGK'da reform çağrısı

Putin ve Modi görüşmesi öncesi yayınlanan ortak açıklamada, "İki ülkenin liderleri, barışçıl, güvenli ve istikrarlı Afganistan'a kararlılıkla destek vereceklerini belirterek bu egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, içişlerine müdahalenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu ülkedeki insani durumu da istişare eden liderler, Afgan halkına acil insani yardım sunulması kararı aldı. Taraflar, modern küresel gerçeklikleri yansıtmak ve temsiliyeti artırmak, BMGK'yı uluslararası barış ve güvenlik sorunlarının çözümünde daha verimli ve etkin kılmak için BMGK'da kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu" denildi.

Putin-Modi görüşmesi 3 buçuk saat sürdü

Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi'nin birebir formatta gerçekleşen görüşmesi 3 buçuk saat sürdü. Liderlerin görüşmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndan zirveye dair açıklama yapıldı. Liderlerin Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması yönünde çağrı yaptığı aktarılırken, Suriye ve İran konularının da ele alındığı ayrıca bölgesel konularda da değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Putin ve Modi daha sonra kameralar karşısına geçerek görüşmenin içeriğine yönelik açıklamalarda bulundu. Modi, Rusya ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmaları işaret ederek, "Bugün çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar işbirliğimizi genişletmemize yardımcı olacak" dedi.

Sovyetler Birliği ve Hindistan arasında 1971 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını hatırlatan Modi, Hindistan ve Rusya stratejik ilişkilerinin 50. yılı olduğunu ifade etti.

Putin ise, Afganistan konusunda ki endişelerini tekrarlayarak, "Uluslararası anlamda aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok konuda tutumlarımız ölçüşüyor. Elbette ki Afganistan'daki durum ve sürecin gelişimi konusunda endişe duymadan edemiyoruz" dedi.

Rusya ve Hindistan'dan 99 maddelik ortak bildiri

Rusya ve Hindistan arasında silah, çelik, gemi yapımı, kömür ve enerji dahil alanları dahil olmak üzere 28 maddelik ticari ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Rusya ve Hindistan arasında gerçekleşen zirvenin, "Barış, İlerleme ve Refah için 99 maddelik ortaklık " sonuç bildirgesi Kremlin Sarayı'nın basın servisi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Hindistan, Rusya'dan 600 bin adet AK-203 piyade tüfeği alacak

Rusya'nın en bilinen silah markalarından Kalaşnikof'un Genel Müdürü Vladimir Lepin, Hindistan ordusunu tarafından kullanılması planlanan 600 bin AK-203 piyade tüfeği Rusya ve Hindistan arasında sözleşme imzalandığını duyurdu. Hindistan ordusunun kullanacağı silahların her 2 ülkenin ortaklaşa kurduğu Hint-Rus Rifles Private şirketi tarafından Hindistan'ın Korva şehrinde kurulacak olan tesislerde üretileceği belirtildi.

Rus devlet petrol şirketi Rosneft ile Hindistan'ın petrol şirketi Indian Oil, arasında gelecek yıl Rus petrolünün Hindistan'a sevkiyatı konusunda anlaşma imzanlandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Ryazantsevile Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonoval arasında da görüşme gerçekleşti. Bu görüşme neticesinde de taraflar sivil gemi inşası ve Hindistanlı denizcilerin Kuzey Kutbu'nda, Rusya tarafından eğitilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar ayrıca, Rusya'nın, Uzak Doğu'da enerji, işbirliği ve lojistik sektörlerine yatırımlarını ele aldı.

Rusya ve Hindistan'dan siber saldırılara karşı ortak mücadele anlaşması

Bir diğer anlaşma ise uluslararası siber saldırılara karşı ortak mücadele oldu. Rusya Merkez Bankası ve Hindistan Merkez Bankası arasında siber saldırılara karşı ortak mücadele anlaşması yapıldı.

Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi
Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi
Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi
Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi
Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi

Vladimir Putin, Ticaret, Rusya, India, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya ve Hindistan arasında 28 maddelik ticaret ve işbirliği anlaşmasıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye S-400 tepkisi - Son Dakika
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