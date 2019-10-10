Son Dakika Haberleri: Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü
Son Dakika Politika Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü

Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü

14 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmesi yaptı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğu yakasında yaşanan gelişmeler ile ilgili gerçekleşen görüşmede Şam ile Ankara arasında diyalog kurulması gerektiği, bölgenin kalıcı ve uzun süreli istikrara kavuşturulmasıyla ilgili ortak görüş beyan edildi. Bölgede Şam yönetimi ve Kürt temsilcileri ile Rusya ve Irak'ın diyalogu açmaya yönelik hazır olduğu vurgulandı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Sergey Lavrov, Berhem Salih, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Belirlenen hedefler ele geçirildi
Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kabine değişikliği kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ve Irak, Suriye'deki durumu görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]