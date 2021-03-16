Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Son Dakika

Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış

16.03.2021 23:45
Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış, System.String[]

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan bir raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan bir raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) içinde bulunduğu Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı ifade edildi. Bu çalışmaların ise "çeşitli Rus organizasyonları tarafından" yürütüldüğü açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve diğer üst düzey Rus yetkililerin durumdan haberdar olduğunun düşünüldüğü belirtilen raporda, Ukraynalı Andriy Derkach'ın özellikle Putin'in bilgisi dahilinde ve Rusya'nın amaçları doğrultusunda seçimlere etki etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

İRAN TRUMP'IN YENİDEN SEÇİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Raporda, İran'ın ise Trump'ın yeniden seçilmesini engellemek üzere çalıştığı belirtilerek, İran'ın eski Başkan Trump'ın yeniden seçilme şansını azaltmak için çeşitli boyutlarda gizli tesir çalışmaları yürüttüğü, ancak bunu rakiplerini direkt desteklemeden yaptığı bilgisi yer aldı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ise bu çalışmalara onay verdiği değerlendirilen raporda, İran yönetiminin tamamının bu konuya destek verdiği ve birçok hükümet biriminin bu çalışmalarda aktif rol oynadığı belirtildi.

ÇİN SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEDİ

Ayrıca daha önce seçimlere etki etmeye çalıştığı düşünülen Çin'in seçimleri etkileyecek bir operasyonda bulunmadığı ifade edilen raporda, "Çin ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor, seçim sonuçlarına etki etmenin yakalanma riskine değmeyeceğini düşünüyor" denildi.

KÜBA VE VENEZUELA'DA SEÇİMLERE ETKİ ETMEYE ÇALIŞTI

Raporda, Küba ve Venezuela'nın da Trump karşıtı düşük seviyede faaliyetlerde bulunduğu bilgisi yer aldı. Yayınlanan rapor, geçen sene düzenlenen seçim süreci boyunca ajansların topladığı bilgileri içeriyor.

Raporun Biden yönetiminin Rusya ve İran üzerinde baskı oluşturmak için önemli ABD müttefikleri ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı sırada yayınlaması ise dikkat çekti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya ve İran, ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış - Son Dakika


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