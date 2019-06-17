Rusya ve İran'dan enerji işbirliği
35 dakika önce
– Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoly Yanovsky ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia enerji sektöründe mutabakat anlaşması imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
– Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoly Yanovsky ve İran
Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia enerji sektöründe mutabakat anlaşması imzaladı.
SANA'nın haberine göre, petrol, gaz, petrokimya ürünleri, elektrik ve nükleer reaktör alanlarına odaklanan mutabakat anlaşması Tahran
'daki İran-Rusya Enerji Çalışma Grubu esnasında imzalandı.
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