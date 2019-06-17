Son Dakika Haberleri: Rusya ve İran'dan enerji işbirliği
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Rusya ve İran'dan enerji işbirliği

35 dakika önce

– Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoly Yanovsky ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia enerji sektöründe mutabakat anlaşması imzaladı.

Rusya ve İran'dan enerji işbirliği, System.String[]
– Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoly Yanovsky ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia enerji sektöründe mutabakat anlaşması imzaladı.
SANA'nın haberine göre, petrol, gaz, petrokimya ürünleri, elektrik ve nükleer reaktör alanlarına odaklanan mutabakat anlaşması Tahran'daki İran-Rusya Enerji Çalışma Grubu esnasında imzalandı.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, İran
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