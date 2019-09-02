Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de ABD ile güvenli bölge kurma çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin, sınırlarında güvenliğinin sağlanması konusundaki meşru çıkarlarını kabul ediyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD'nin anlaşmadan çıktıktan sonra İran'dan anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini istediğini hatırlattı.

ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla İran'ı kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bazılarını askıya almak için attığı adımları çok iyi anladıklarını dile getirdi.

Lavrov, "Bütün bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan bu anlaşmaya yönelik ABD'nin kabul edilemez adımlarının doğrudan sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de ABD ile güvenli bölge kurma çalışmalarına ilişkin bir soruya Lavrov, "Burada bir kaç kriteri vurgulayabilirim. (Suriye'de) Askeri çatışmanın azaltılmasına, halkın çektiği acının hafifletilmesine, insani yardım için gerekli şartların oluşturulmasına ve durumun siyasi çözüme kavuşturulmasına yardımcı olan her türlü anlaşmayı destekliyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin ABD ile güvenli bölge kurma yönündeki çalışmalarını takip ettiklerini dile getiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, sınırlarında güvenliğinin sağlanması konusundaki meşru çıkarlarını kabul ediyoruz. Kürt meselesini ciddi bölgesel soruna dönüştürmeyecek kararlara ihtiyaç var. ABD ile Türkiye arasında alınan kararlar bağlamında Fırat'ın doğusunda yaşayan Arapların çıkarlarına saygı duyulmasından yanayız. Suriye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duyulmasını gerektiren kararları destekleyeceğiz."

"ABD'nin varlığı yasa dışı ve yıkıcıdır"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığına karşı çıktıklarına vurgu yaparak, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı yasa dışı ve yıkıcıdır. ABD'nin varlığı, bölgede yaşayan farklı kabileler arasında tartışmalara yol açıyor ve Suriye'nin bütünlüğünü bozuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin güvenli bölge yönündeki girişimlerine ilişkin Zarif, "Türkiye'nin sınırlarını koruma konusundaki endişelerini anlıyoruz ancak Suriye yönetimiyle iş birliği geliştirmek ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket etmek, bu kaygının giderilmesinin en iyi yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Suriye'deki Kürt meselesi hakkında da "Kürt meselesinin ciddi bir sorun haline gelmesine izin veremeyiz. Kürtler bu bölgenin bir parçası ve Kürtlerin haklarına saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.