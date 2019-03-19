Rusya ve İran "Venezuela"Yı Görüştü
2 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda Venezuela konusunu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda Venezuela
konusunu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Zarif ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Her iki bakanın, Venezuela'daki mevcut durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Birleşmiş Milletler
(BM
) Tüzüğü'nün prensipleri temelinde, acil sosyal ve ekonomik sorunların en erken şekilde çözülerek iç barışın sağlanması amacıyla Venezuela'daki sorumlu siyasi güçler arasında karşılıklı anlayışın temin edilmesinde uluslararası toplumun katkılarını desteklemeye hazır olunduğu vurgulandı." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca her iki bakanın ikili iş birliği çerçevesinde güncel konuları da ele aldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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