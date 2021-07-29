Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi devam ediyor - Son Dakika

Rusya ve İslam ülkeleri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla ikinci gününde devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nda katıldığı zirvede, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov da bir konuşma yaptı.