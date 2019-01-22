Rusya ve Japonya 'barış'ta anlaşamadı
58 dakika önce
Putin, "Japonya ve SSCB'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşmasına sıcak bakıyoruz.
Putin
, "Japonya
ve SSCB'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşmasına sıcak bakıyoruz." dedi. Abe ise, "1956'da imzalanan deklarasyonu temel alan bir barış anlaşması için müzakereleri hızlandırarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:45
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