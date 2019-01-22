Son Dakika Haberleri: Rusya ve Japonya 'barış'ta anlaşamadı

Rusya ve Japonya 'barış'ta anlaşamadı

58 dakika önce

Putin, "Japonya ve SSCB'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşmasına sıcak bakıyoruz.

Rusya ve Japonya 'barış'ta anlaşamadı, System.String[]
Putin, "Japonya ve SSCB'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşmasına sıcak bakıyoruz." dedi. Abe ise, "1956'da imzalanan deklarasyonu temel alan bir barış anlaşması için müzakereleri hızlandırarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:45 

Vladimir Putin, Japonya, Ekonomi
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