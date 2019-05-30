Son Dakika Haberleri: Rusya ve Japonya'nın barış anlaşması müzakereleri sonuçsuz kaldı
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Rusya ve Japonya'nın barış anlaşması müzakereleri sonuçsuz kaldı

31 dakika önce

Rusya ile Japonya arasında süren barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde yapılan dördüncü toplantı da sonuçsuz kaldı.

Rusya ve Japonya'nın barış anlaşması müzakereleri sonuçsuz kaldı, System.String[]
Rusya ile Japonya arasında süren barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde yapılan dördüncü toplantı da sonuçsuz kaldı.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Japonya Savunma Bakanı Takeşi İvaya, 2+2 formatında Tokyo'da görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Taro, Tokyo'nun, Rus askeri birliklerinin, Rusya'nın "Kuril Adaları", Japonya'nın "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı adalarda bulunmasına tepki gösterdi.
Taro, "Rusya'nın Kuzey Bölgeleri'nde askeri birliklerini arttırması hukuki olarak bizim açımızdan kabul edilemez." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise mevkidaşı Kano'nun Rusya'nın adalar üzerindeki faaliyetleri konusunda endişelerini dile getirdiğini belirterek, "Buna cevap olarak şu tutumumuzu vurguladık: Rus silahlı kuvvetleri kendi egemen toprakları üzerinde uluslararası yasalar temelinde faaliyetlerde bulunmaktadır." diye konuştu.
Rus ve Japon temsilciler tarafından hassas meselelerin de ele alındığı müzakerelerin yapıcı yönde gerçekleştiğini ifade eden Lavrov, 2+2 formatında Moskova'da yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaştıklarını aktardı.
Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusya'nın Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.
Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Japonya Dışişleri Bakanı Kono bu yıl içerisinde Rus-Japon müzakereleri çerçevesinde üç kez bir araya gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:44 Kaynak: AA
Japonya, Rusya Federasyonu, Güncel
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