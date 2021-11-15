Ukrayna'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya, Doğu Ukrayna ve Kırım'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.
Aktivisler, Rusya'da, doğu-Ukrayna çatışma bölgesinde ve ilhak edilen Kırım'da hapsedilen Ukraynalıları temsilen boş sandalyelerin üstüne mahkumların adlarının yer aldığı kağıtar yerleştirdiler ve konu hakkında konuşma yaptılar.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için 'boş sandalye' eylemi düzenlendi - Son Dakika