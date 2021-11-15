Aktivisler, Rusya'da, doğu-Ukrayna çatışma bölgesinde ve ilhak edilen Kırım'da hapsedilen Ukraynalıları temsilen boş sandalyelerin üstüne mahkumların adlarının yer aldığı kağıtar yerleştirdiler ve konu hakkında konuşma yaptılar.

Ukrayna 'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya , Doğu Ukrayna ve Kırım 'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.

Son Dakika › Güncel › Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için 'boş sandalye' eylemi düzenlendi - Son Dakika

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