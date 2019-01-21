Son Dakika Haberleri: Rusya ve NATO'nun Büyükelçileri Brüksel'de Bir Araya Gelecek

Rusya ve NATO'nun Büyükelçileri Brüksel'de Bir Araya Gelecek

1 saat önce

Rusya ve NATO'ya üye ülkelerin büyükelçileri, cuma günü Brüksel'de bir araya gelecek.

Rusya ve NATO'nun Büyükelçileri Brüksel'de Bir Araya Gelecek, System.String[]
Rusya ve NATO'ya üye ülkelerin büyükelçileri, cuma günü Brüksel'de bir araya gelecek.

AA muhabirinin NATO yetkililerinden aldığı bilgiye göre, NATO-Rusya Konseyi büyükelçiler düzeyinde cuma günü Brüksel'de toplanacak.

Konsey, Rusya ile siyasi diyaloğun devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi, Moskova yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi.

INF'nin süresi doluyor

Toplantının, ABD'nin Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD'nin, Rusya'ya anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı süre 2 Şubat'ta doluyor.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor. Ancak Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgali ardından NATO-Rusya Konseyi sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, iş birliği imkanını canlı tutmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:11 Kaynak: AA

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