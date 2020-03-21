Rusya ve Orta Asya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor - Son Dakika
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Rusya ve Orta Asya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

6 saat önce

Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, tedbirler sıkılaştırılıyor.

Rusya ve Orta Asya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor, System.String[]

Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, tedbirler sıkılaştırılıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde Rusya'nın 18 bölgesinde 53 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 253'ten 306'ya ulaştı.

Rus Posta Şirketi, 15 ülkeye kargo hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu, bazı sinemalar da faaliyetlerine ara verdi.

Azerbaycan'da kafe ve restoranların çalışma saatleri kısıtlandı

Azerbaycan'da, koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla kafe, restoran ve internet kafelerin çalışma saatleri 09.00-15.00 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulunun yeni düzenlemesine göre, kafe ve restoranlar 21.00'e kadar açık olacak ancak 15.00'ten sonra müşteri ağırlamayacak, sadece evlere sipariş gerçekleştirebilecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkeye dönen vatandaşların 14-28 gün süreyle karantina altına alınacağı duyuruldu. Ülkedeki otel zincirlerinden biri de tesislerini karantinaya alınacak yurttaşlar için tahsis etti.

Öte yandan, Azerbaycan'da 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 42 oldu.

Ülkede, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla kurulan Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonuna bağış kampanyası başlatıldı. Aliyev de bir yıllık maaşını fona bağışladı.

Kırgızistan'da acil durum ilan edildi

Kırgızistan hükümeti, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 1 aylık acil durum ilan etti.

Bişkek ve Oş şehirlerinde belediye araçlarından insanların sokağa çıkmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da yurt dışında bulunan vatandaşlarından acil durumları olmadıkça ülkeye dönmemesini istedi.

Öte yandan, 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve ülkedeki vaka sayısı 14 oldu.

Vaka sayıları arttı

Daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 47'ye, Moldova'da 80'e, Özbekistan'da 41'e, Gürcistan'da 48'e ulaştı.

Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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