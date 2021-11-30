Rusya ve Özbekistan'dan Akhisar AAT'ye ziyaret - Son Dakika

Misafirlere, tesisi gezdiren ve atıksuyun dönüşümü süreçlerini anlatan Çevik, idarenin yatırımları hakkında bilgi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Rusya Bilim Kurulu Başkanı Alexander Prigodin, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ve Özbek İş Adamı Abdüsselam Sabinanol'u idare bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Akhisar Atıksu Arıtma Tesisinde ağırladı.Ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan Ensivri ve Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin ile yetkili personel de bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tesisin misafirlerine atıksuyun dönüşüm süreçlerini anlatarak, idarenin bu konudaki yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Cengiz Ergün liderliğinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde il genelinde 19 Atıksu Arıtma Tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Akhisar Atıksu Arıtma Tesisinde yıllık olarak 6 milyon metreküp atıksuyun arıtımını gerçekleştiriyoruz. Manisa'nın en büyük ve gelişen ilçelerinden biri olan Akhisar'ın evsel nitelikli atıksulardan arındırılması ve daha sağlıklı bir çevreye kavuşmasında tesisimizin payı büyük. Tüm süreçler sürekli kontrolümüz ve denetimimiz altında" dedi. Tesis misafirleri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e teşekkür ederek, idarenin atıksu arıtma tesisinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirttiler.