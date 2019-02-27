Son Dakika Haberleri: Rusya ve Suriye: "Abd Suriye Topraklarından Ayrılmalı"

Rusya ve Suriye: "Abd Suriye Topraklarından Ayrılmalı"

45 dakika önce

Rusya ve Suriye tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den ayrılması istendi.

Rusya ve Suriye:
Rusya ve Suriye tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den ayrılması istendi.

Rusya ve Suriye tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den ayrılması ve ülkenin güneydoğusunda kamplarda bulunan insanların Rusya ve Suriye tarafından tahliyesine izin verilmesi istendi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Rus ve Suriye kuvvetleri, Rubkan bölgesindeki kampta bulunan mültecilerin yerini değiştirmek için otobüsler hazırladı ve yeni hayatlara başlayabilmeleri için güvenli geçişin garanti altına alınacağı belirtildi. Ortak açıklamada, "Askeri birimleri Suriye topraklarında yasadışı bir şekilde bulunan ABD'ye ayrılma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD, bu ayın başlarında, Suriye'de farklı bölgelerde 400 asker bırakacağını söylemişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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