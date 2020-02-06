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Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı'
6 saat önce
Suriye Ordusu, Türkiye'nin uyarılarına rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Serakib kentinin Suriye hükümeti tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Ancak Rusya destekli Suriye ordusu Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor. Suriye devlet televizyonu da muhalif güçlerle süren yoğun çatışmalar sonrası Esad güçlerine ait askeri unsurların Serakib kentine girdiğini duyurdu. Ayrıca bölgedeki bazı Türk gözlem noktalarının da kuşatma altına alındığı ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:54
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