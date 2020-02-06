Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı' - Son Dakika Dünya

Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı'

6 saat önce

Suriye Ordusu, Türkiye'nin uyarılarına rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor

Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı', System.String[]

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Serakib kentinin Suriye hükümeti tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.


Ancak Rusya destekli Suriye ordusu Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor. Suriye devlet televizyonu da muhalif güçlerle süren yoğun çatışmalar sonrası Esad güçlerine ait askeri unsurların Serakib kentine girdiğini duyurdu. Ayrıca bölgedeki bazı Türk gözlem noktalarının da kuşatma altına alındığı ileri sürüldü.

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Serakib, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:54 
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