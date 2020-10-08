Rusya ve Tataristan temsilcileri Bolu TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessil Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov ile Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Başdanışmanı Hakan Coşkun, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'i makamında ziyaret etti.

TSO Başkanı Türker Ateş'in, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ile kabul ettiği ziyarette, karşılıklı olarak ticari işbirliği olanakları, ithalat, ihracatçılara ve yatırımcılara sağlanan kredi, finansman ile sigorta destek programları görüşüldü.

TSO Başkanı Ateş ayrıca heyete Bolu ekonomisi, sektörleri, ihraç ürünleri ve önümüzdeki süreçteki yatırım olanakları hakkında bilgi aktardı.

TSO ziyareti sonrası konuk heyet Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Ayrıca TSO tarafından MARKA desteğiyle yaptırılan geçici depolama tesisinde de incelemelerde bulunuldu.

Başkan Türker Ateş, burada bölgesel ölçekte firmalara gümrüklü depolama konusunda sunulan olanakları tanıttı.