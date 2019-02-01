Son Dakika Haberleri: Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan ülkeleri

Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan ülkeleri

47 dakika önce

Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971'den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.

Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan ülkeleri, System.String[]
Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971'den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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