Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan ülkeleri
47 dakika önce
Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971'den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.
Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971'den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya
ve Türkiye
dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar