Son Dakika Haberleri: Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı
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Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı

11 dakika önce

Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.

Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı, System.String[]

Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.

Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:41 
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