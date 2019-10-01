Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı
11 dakika önce
Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.
Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:41
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