Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı - Son Dakika
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Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova'da Rus ve Türk uzmanların istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Görüş alışverişinin ardından, Libya'daki krizin erken çözümüne olası yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı." denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir heyet, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Libya ve Suriye konusunda temaslarda bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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