Son Dakika Haberleri: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları uluslararası istikrar unsuru"
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"Rusya ve Türkiye'nin çabaları uluslararası istikrar unsuru"

10 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki çabalarının uluslararası istikrarın önemli unsuru olduğunu belirtti.

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki çabalarının uluslararası istikrarın önemli unsuru olduğunu belirtti.
Putin, Kremlin Sarayı'nda Rusya'da görevine başlayan 18 ülkenin büyükelçisini kabul etti.
Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Putin'e güven mektubunu sundu.
Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya- Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
İki ülke arasındaki ortaklığın stratejik seviyeye ulaştığını belirten Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.
Putin, nisan ayında Moskova'da yapılan Rusya-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının verimli geçtiğini hatırlatarak "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve TürkAkım doğal gaz boru hattının yapımı gibi büyük ve önemli projeler başarıyla uygulanmaktadır. Pek çok ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var." dedi.
Rusya ve Türkiye'nin uluslararası istikrar için çalıştığına işaret eden Putin, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:30 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Moskova, Türkiye, Rusya, Güncel
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