Son Dakika Haberleri: Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sekizinci ortak devriyesi başladı
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Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sekizinci ortak devriyesi başladı

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki sekizinci ortak devriye görevinin başladığını duyurdu.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sekizinci ortak devriyesi başladı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki sekizinci ortak devriye görevinin başladığını duyurdu.


Suriye'de sekizinci Rus-Türk devriyesi başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ortak devriyeler, Suriye'nin Ailişar köyünün gümrük geçiş noktasından başlayarak Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğuya doğru gerçekleşecek. Rus askeri polisi ve Türk ordusu, kuzeybatı Suriye'de sekizinci ortak devriyeyi devem ettirecek. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "18 Kasım'da, Rus askeri polisinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile sekizinci ortak devriyesi, Ayn El Arap köyünün birkaç kilometre kuzeyindeki sınır bölgesinde başladı. Rus hava kuvvetlerine ait helikopter tarafından havadan da devriye gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.


Rusya tarafının Tigir ve Tayfun, Türkiye'nin ise Kirpi zırhlı aracı dahil toplam 8 askeri teçhizatın yer aldığı devriyede her iki taraftan yaklaşık 50 asker görev yapıyor. Konvoyun hareketleri ise 10 Rus Orlan İHA'sı ile takip ediliyor. - MOSKOVA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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