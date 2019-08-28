Son Dakika Haberleri: "Rusya ve Türkiye SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapıyor"
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"Rusya ve Türkiye SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapıyor"

2 saat önce

Rus yetkililer, Rusya ve Türkiye'nin Rus yapımı SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüştüğünü bildirdi.

Rus yetkililer, Rusya ve Türkiye'nin Rus yapımı SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüştüğünü bildirdi.

Rusya haber ajansı RIA, Rus yetkililerin Rusya ile Türkiye'nin SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağının Türkiye'ye teslimat olanakları için görüşmeye başladığını duyurdu.
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Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 
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RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor
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