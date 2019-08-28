"Rusya ve Türkiye SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapıyor"
2 saat önce
Rus yetkililer, Rusya ve Türkiye'nin Rus yapımı SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüştüğünü bildirdi.
Rus yetkililer, Rusya
ve Türkiye
'nin Rus yapımı SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüştüğünü bildirdi.
Rusya haber ajansı RIA, Rus yetkililerin Rusya ile Türkiye'nin SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağının Türkiye'ye teslimat olanakları için görüşmeye başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00
RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddiasına yalanlama