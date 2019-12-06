Son Dakika Haberleri: Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor
Son Dakika Dünya Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor - Son Dakika Dünya

Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor

6 saat önce

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya'nın 2020'de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor, System.String[]

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya'nın 2020'de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması" dedi. Rusya yönetimine bağlı silah ihracat şirketi Rosoboroneexport Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov geçen ay, Moskova'nın Türkiye'ye daha fazla S-400 gönderilmesini umduğunu duyurmuştu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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