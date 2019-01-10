Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna AB ile Avrupa'ya Taşınacak Doğalgazı Görüşecek

Rusya ve Ukrayna AB ile Avrupa'ya Taşınacak Doğalgazı Görüşecek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic Rusya ve Ukrayna ile Avrupa’ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak’ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasında Avrupa’ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak’ta […]The post Rusya ve Ukrayna AB ile Avrupa’ya taşınacak doğalgazı görüşecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya ve Ukrayna AB ile Avrupa'ya Taşınacak Doğalgazı Görüşecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic Rusya ve Ukrayna ile Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasında Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürecin ikinci görüşmesinin yapılacağını duyurdu.

Sefcovic, "Rusya ve Ukrayna ile Avrupa'ya taşınacak doğalgaz üzerine yapılan üçlü görüşmelerin ikinci ayağının 21 Ocak'ta Brüksel'de gerçekleşeceğinden memnunum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:15 

Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Avrupa, Ukrayna, Sektörel
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