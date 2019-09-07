Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti
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Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti

26 dakika önce

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı

Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti, System.String[]

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.


İçinde Ukraynalı 24 denizcinin olduğu belirtilen uçak Moskova'dan hareket ederken aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den de bir Rus uçağı, Moskova'ya gitmek üzere havalandı.

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Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:00 
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