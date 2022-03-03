Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

03.03.2022 17:59

- Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest kentinde başladı.

- Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

KİEV - Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest kentinde başladı.

Rusya, 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna ile ikinci kez masaya oturdu. İlk görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakere görüşmelerinin ikinci turu için Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Ukraynalı heyetin askeri kıyafetleri ile olması ve Rus heyetin tokalaşmak üzere el uzatan taraf olması dikkat çekti.

"Ateşkes, barış, insani koridor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak bugünkü müzakerelerin amacını açıklayarak, "Rus heyetle müzakereler başladı. Ukrayna tarafı olarak istediğimiz ateşkes, barış ve sürekli ateş altında olan köy ve şehirlerdeki insanların çıkarılabilmesi için insani koridor oluşturma" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı

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Ateşkes, Ukrayna, Rusya, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci turu başladı - Son Dakika


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