Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi - Son Dakika

- Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5'inci turu sona ererken, 6'ıncı turun yarın yapılacağı ifade edildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5'inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6'ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, "Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)