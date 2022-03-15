Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi

15.03.2022 23:35
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi

- Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5'inci turu sona ererken, 6'ıncı turun yarın yapılacağı ifade edildi.

- Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5'inci turu sona ererken, 6'ıncı turun yarın yapılacağı ifade edildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5'inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6'ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, "Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi

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Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5'inci turu sona erdi - Son Dakika


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